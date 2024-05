conte:-con-noi-salva-corrotti-ritirata,-fdi-seppelliti-da-vergogna

Il leader 5S sul “legalità limite insuperabile per fare politica”

Roma, 10 nov. (askanews) – “Abbiamo scoperto FDI con le dita nella marmellata. Avevano presentato un emendamento per consentire anche ai corrotti, ai condannati per reati contro la pubblica aministrazione, incarichi pubblici. Lo abbiamo denunciato stamattina, ci hanno messo un po’ di ore, ma la vergogna li ha seppelliti. Hanno annunciato il ritiro, e si giustificano dicendo che è stato un errore materiale. La verità è che è una norma salva-corrotti ma noi non permetteremo a questo governo e in particolare a Fdi di continuare a inserire norme a favore di corrotti ed evasori”. Così il presidente M5S Giuseppe Conte, a margine degli incontri con i segretari di Cgil e Cisl sulla manovra. “Per noi – ha detto Conte – la legalità è il limite insuperabile per fare attività politica”.