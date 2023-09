Conte contro Meloni: “Mai mia sorella a Palazzo Chigi”. Stoccata anche su Giambruno

(Adnkronos) – Giuseppe Conte all’attacco della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con tanto di stoccata anche sul compagno della premier, Andrea Giambruno. ”Adesso Giorgia Meloni si dispiacerà per quel che dirò” ma “quando sono andato a Palazzo Chigi non ho portato nessun parente, nessun amico del liceo e dell’università, nessun amico del mio Paese. Non mi sarei mai sognato di affidare la regia del partito a mia sorella, un ministero a mio cognato”, ha detto il leader M5S al Tpi festival di Bologna.

“Se la mia compagna Olivia avesse fatto la giornalista, con me a Palazzo Chigi le avrei chiesto di non esporsi, di certo di non condurre una trasmissione televisiva in cui si trovava a ragione delle scelte politiche prese da me come capo di governo… Nonostante i miei familiari non fossero coinvolti in attività pubbliche, la prima cosa che dissi fu ‘sappiate che se qualche vantaggio arriva, non sarà per voi, voi sarete sacrificati… Se Olivia fosse stata una giornalista, le avrei chiesto di fare un passo indietro…”, ha poi detto il numero uno pentastellato.