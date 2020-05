Conte, da Italia 140 milioni per fondo globale per vaccino e cure

L’Italia contribuirà con 140 milioni di euro alla raccolta fondi mondiale per arrivare a un vaccino contro il coronavirus. Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte, partecipando all’iniziativa Ue ‘Coronavirus Global Response’. “Oggi sono onorato di annunciare i seguenti impegni, a nome del popolo italiano – ha spiegato -. Contribuiremo con 10 milioni di euro” alla ricerca per trovare un vaccino, “contribuiremo con 10 milioni di euro all’Organizzazione mondiale della sanità, per continuare a sostenere i paesi più vulnerabili nella preparazione e nella risposta a Covid-19. Stanzieremo mezzo milione di euro” al Fondo globale contro il coronavirus e “infine, poiché la distribuzione del vaccino in maniera sicura,

