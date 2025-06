conte:-“da-meloni-soldi-per-le-armi-ma-non-per-le-liste-d’attesa-in-ospedale”

ROMA – “I cittadini in lista di attesa in ospedale mentre i comitati d’affari sono in prima fila a spolpare la sanità pubblica a suon di mazzette, come emerge dalle inchieste di questi giorni. Hanno trovato un muro. Siamo scesi in piazza a Palermo oggi a difesa della sanità: Giorgia Meloni le sta dando il colpo di grazia con tagli e decreti flop sulle liste d’attesa mentre aumenta le spese in armi a livelli record”. Lo scrive sui social Giuseppe Conte.

I soldi, dice il leader del M5S, “ci sono solo per lobby delle armi e per risparmiare alle banche le tasse sugli extraprofitti. Hanno lasciato in lista d’attesa tutti gli altri. E noi li abbiamo ascoltati: c’è chi per seguire le terapie si sposta dalla Sicilia all’Emilia Romagna a spese proprie, chi ha perso un familiare mentre aspettava da mesi l’esito del referto. Dobbiamo fermare questo scempio. È stato un bel segnale oggi avere unito le forze alternative a questo disastroso centrodestra regionale e le persone che non ne possono più. Non fermiamoci”.

