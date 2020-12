AGI – “Noi siamo in attesa di una risposta da parte del presidente Conte”. In un’intervista al ‘Corriere della sera’ la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti torna a chiedere “una svolta” al presidente del Consiglio. “Ma i tempi non siamo noi a dettarli bensì l’emergenza che ci chiede risposte concrete sui vaccini, sulla crisi economica, sulla riapertura delle scuole, sui progetti del Recovery plan”, aggiunge. Quindi, “non una verifica arzigogolata” ma “che su tutti quei temi ci siano risposte concrete e veloci, che ci sia un’assunzione di responsabilità da parte di tutti e al servizio del Paese”.

L'articolo "Conte dia delle risposte o io e Bellanova siamo pronte a dimetterci" dice Bonetti proviene da Notiziedi.

