AGI – “È il momento che emergano in Parlamento le voci che hanno a cuore le sorti della Repubblica. Le mie dimissioni sono al servizio di questa possibilità: la formazione di un nuovo governo che offra una prospettiva di salvezza nazionale”. Lo ha dichiarato Giuseppe Conte su Facebook commentando la crisi di governo in corso.

“Serve un’alleanza, nelle forme in cui si potrà diversamente realizzare, di chiara lealtà europeista, in grado di attuare le decisioni che premono – aggiunge – per approvare una riforma elettorale di stampo proporzionale e le riforme istituzionali e costituzionali, come la sfiducia costruttiva,

L’articolo Conte: “Dimissioni per un governo di salvezza nazionale” proviene da Notiziedi.

