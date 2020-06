“Sono stati dei lavori molto intensi, non ci siamo chiusi affatto ma ci siamo aperti alla società civile, al mondo produttivo e della cultura. Il piano di rilancio non è una semplice raccolta di riforme, ci siamo resi conto che non è sufficiente riformare l’Italia, dobbiamo reinventare il Paese che vogliamo”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa conclusiva per gli Stati generali per l’Economia a Villa Pamphilj. Un clima di lavoro di massima concentrazione, molto proficuo e intenso, secondo Conte che ha parlato di tre direttrici di intervento: modernizzare il Paese, lavorare per una robusta transizione energetica,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Conte “Dobbiamo reinventare il Paese” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento