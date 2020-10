Ieri si sono giocati i recuperi della prima giornata di serie A. Con le vittorie di Atalanta e Inter, il Napoli è stato raggiunto da queste due squadre in vetta alla classifica. Nel post match, delle gare vinte sui terreni di Lazio e Benevento, sia Gasperini che Conte, si sono espressi sulla lotta scudetto. Entrambi hanno citato il Napoli. Ecco le parole del tecnico dell’Atalanta:

“Lo scudetto non è affare nostro, almeno per il momento. Noi partiamo per fare meglio possibile, ma non può essere il titolo il nostro obiettivo. Se poi tra venti giornate saremo lì, è ovvio che ce la giocheremo. Ma per ora lo scudetto è un affare tra Juve, Inter e credo anche Napoli”.

Così invece l’interista:

“Parlare di corsa al titolo ad oggi è prematuro. C’è sempre la Juve, che conosciamo tutti. E poi anche il Napoli di Gattuso, mi sembra ben rodato e competitivo per la lotta al titolo”.

The post Conte e Gasperini in coro: “Napoli da scudetto” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento