Il premier olandese, Mark Rutte, ha ospitato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a cena in un ristorante italiano, L’impero romano, nel centro dell’Aja. Nel tratto percorso a piedi, Conte è stato fermato da alcuni passanti italiani per scattare qualche foto.

Il menu della cena è stato a base di pesce. Per dessert, il tiramisù, secondo Rutte “il migliore della città”. E il tiramisù è il piatto che Conte, in un’intervista con un’emittente spagnola, aveva dichiarato che avrebbe offerto ai leader dei Paesi frugali per “tirare su l’Europa”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Conte e Rutte a cena in un ristorante italiano all’Aja proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento