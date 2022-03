Conte eletto presidente del M5s con il 94,19% dei voti validi

ROMA – Giuseppe Conte è stato eletto presidente del M5s con il 94,19% dei voti validi. Il numero di iscritti aventi diritto di voto era pari a 130.570 voti, i partecipanti alla votazione sono stati 59.047. Sul punto 1 dell’Ordine del giorno alla domanda: Sei favorevole alla elezione del prof. Giuseppe Conte, indicato dal Garante, quale Presidente del Movimento 5 Stelle, anche in ripetizione della deliberazione adottata in date 5/6 agosto 2021, al fine della conferma/convalida della delibera stessa nonché dell’attività svolta? Hanno risposto SI: 55.618 – pari al 94,19% dei voti validi. Hanno risposto NO: 3.429 – pari al 5,81% dei voti validi.

CONTE: “ORA ANCORA PIU’ CORAGGIO, C’E’ PAESE DA CAMBIARE”

“Gli iscritti del Movimento 5 Stelle mi hanno riconfermato con un’indicazione forte e chiara. Un sostegno così importante è anche una grande responsabilità. Ora testa alta, ancor più coraggio e determinazione nelle nostre battaglie. Abbiamo un Paese da cambiare”. Così il presidente del M5s Giuseppe Conte.

FICO: “AL FIANCO DI CONTE, NOSTRA COMUNITA’ HA TANTA VOGLIA DI FARE”

“La grande partecipazione registrata al voto dimostra che la comunità del Movimento 5 Stelle ha tanta voglia di fare, al fianco di Giuseppe Conte a cui è stata rinnovata la fiducia in modo chiaro e netto. È un segnale politico forte. Adesso avanti nell’impegno che ci aspetta per occuparci dei problemi dei cittadini e delle soluzioni che vanno messe in campo. Buon lavoro ai vicepresidenti e ai comitati politici, così come ai nuovi componenti dei Collegio dei probiviri e del Comitato di garanzia”. Così il presidente della Camera Roberto Fico.

