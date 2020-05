Conte, elogio al professore di Ischia: “I suoi studenti saranno fieri di lei”

Molte in questo ultimo periodo Napoli e la Campania si sono state prese di mira dai media, non è questo l’ultimo caso: Giuseppe Conte, premier italiano, ha voluto elogiare un professore di Ischia che si è fatto distinguere per senso del dovere.

Conte si congratula con un professore campano

Tanti cittadini stanno offrendo prove di grande impegno. Tra questi c’è il prof. Ambrogio Iacono: colpito dal Covid-19, continua a fare lezione a distanza ai suoi studenti dal letto dell’ospedale. Grazie Professore: i suoi studenti saranno fieri di Lei.

Queste le parole di Giuseppe Conte in merito al professore Ambrogio Iacono. La notizia infatti è di quelle che stringe il cuore: nonostante la sua permanenza nell’ospedale causa Covid-19, il senso del dovere non è venuto a mancare. Anzi, si è ampliato per generosità e passione della sua materia: il docente ha continuato a fare video-lezioni ai propri alunni: “Non voglio abbandonare i ragazzi”, questa una delle affermazioni di Iacono. Un esempio di passione e voglia di fare che afferma quanto siano becere e ingiuste tante illazioni nei confronti del popolo meridionale: il premier Conte, a modo suo, ha risposto alle tante brutte cose che si sono sentite negli ultimi giorni.

