martedì, 13 Gennaio , 26

Vittimberga (Inps): “Rapporto tra giusta retribuzione e partecipazione è cruciale”

(Adnkronos) - Nel corso del convegno organizzato dall’Associazione...

Federmanager, staffetta generazionale, nuova base fiscale e più management in pmi

(Adnkronos) - Staffetta generazionale, managerializzazione di 20mila pmi...

Madre e figlia morte a Campobasso, a fine gennaio periti a Bari per l’esame delle biopsie

(Adnkronos) - Avvelenamento di Natale. Dopo i funerali,...

Ferrara, 14enne venduta come sposa dalla madre e picchiata: arrestato 25enne

(Adnkronos) - Sabato sera una donna l'ha vista...
conte-espulso-in-inter-napoli:-due-giornate-di-squalifica
Conte espulso in Inter-Napoli: due giornate di squalifica

Conte espulso in Inter-Napoli: due giornate di squalifica

DALL'ITALIA E DAL MONDOConte espulso in Inter-Napoli: due giornate di squalifica
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della ventesima giornata, ha inflitto 15.000 euro di multa e squalificato per due giornate l’allenatore del Napoli Antonio Conte, “per avere, al 26° del secondo tempo, rivolto un’espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, calciava platealmente via un pallone, si avvicinava con fare intimidatorio a stretto contatto del Quarto Ufficiale protestando platealmente e ripetendo nuovamente frasi ingiuriose e offensive, solo grazie all’intervento dei propri dirigenti abbandonava il recinto di giuoco; infrazione segnalata dal Quarto Ufficiale”. 

“Per avere, inoltre, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, reiterato tale atteggiamento pronunciando frasi insultanti riguardanti gli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale”. 

 

È successo tutto nel finale di Inter-Napoli, big match dell’ultima giornata di Serie A. Sul punteggio di 1-1, intorno al 70′, l’arbitro Doveri ha concesso un rigore ai nerazzurri dopo un check Var, molto contestato dalla panchina partenopea e da Conte in particolare, che si fa espellere per proteste. 

Prima di uscire dal campo, il tecnico del Napoli ha un faccia a faccia con il quarto uomo Colombo, poi calcia stizzito un pallone e urla a più riprese “Vergognatevi” all’indirizzo della squadra arbitrale. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.