Conte “Governo determinato, lavoriamo per ripartenza”

“Quel che serve davvero al Paese e avere un governo sostenuto da forze che maturino la piena convinzione che l’opera di ricostruzione sara’ tanto più efficace se tutti lavoreremo nella medesima direzione con forte coesione e lungimiranza. Questo compito deve spettare alla politica intesa con la ‘P’ maiuscola, non può essere affidato a governi tecnici sul presupposto che le forze politiche non siano disponibili ad assumersi la responsabilità delle scelte anche molto difficili che il Paese e’ chiamato a compiere”. Così il premier Giuseppe Conte, in un’intervista a Il Giornale. “Io sono sempre per un governo politico che ci mette la faccia e dovrà risponderne agli elettori.

