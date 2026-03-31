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Conte: governo immobile, impegnato negli scandali dimentica italiani
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Conte: governo immobile, impegnato negli scandali dimentica italiani

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Roma, 31 mar. (askanews) – “Il Governo Meloni è immobile, sono così impegnati con gli scandali esplosi nel partito della premier che si son dimenticati delle emergenze degli italiani”. Lo scrive sui social network il leader M5s Giuseppe Conte.

“La bolletta elettrica – sottolinea – aumenta anche per gli utenti più vulnerabili, crolla la produzione industriale, il Governo taglia gli incentivi alle aziende tradendo imprenditori che avevano già investito, il decretino elettorale del governo è stato già bruciato dagli aumenti del carburante”.

Continua il leader M5s: “Quel che sta succedendo sulla sanità, poi, suscita sinceramente rabbia. Abbiamo lottato come leoni per i 209 miliardi in Europa ma non riescono nemmeno a spenderli: secondo Gimbe a fine 2025 funzionavano solo il 4% delle Case di comunità e meno del 30% degli Ospedali di comunità hanno avviato almeno un servizio”.

Conclude Conte: “Hanno ignorato tante nostre proposte per fare diminuire il costo delle bollette, per Transizione 4.0, per investimenti in sanità. Si corre a gonfie vele solo su spesa militare e difesa: aumenti da 1 miliardo al mese mentre questo Governo firma in Europa i tagli a spese e investimenti vitali per la nostra Italia”.

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