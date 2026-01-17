sabato, 17 Gennaio , 26

Conte: governo salva politici da inchieste, non italiani dal caro vita

Roma, 17 gen. (askanews) – “Aumenta il carrello della spesa del 24%, l’energia del 34% rispetto a 2021. Avevamo proposto in legge di bilancio il salario minimo, il taglio delle tasse e misure per la perdita di potere d’acquisto” finanziando le misure con un “robusto taglio per spese folli programmate per il riarmo. Continuano a fare annunci come se fosse il primo giorno e sta scadendo la legislatura. Le uniche leggi che funzionano sono quelle per salvare i politici dalle inchieste, ma chi salva gli italiani dal caro vita?”. Così il presidente M5S Giuseppe Conte arrivando all’assemblea M5S Lazio.

