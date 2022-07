Conte: “Il M5S ha mantenuto gli impegni e lo ha pagato a caro prezzo. Che tristezza chi va via”

Di Alba Di Palo

BARI – “Ci possono contestare tutto, possono dire che qualche errore lo abbiamo commesso ma non ci possono mai chiedere di abbassare lo sguardo perché noi gli impegni che abbiamo preso in campagna elettorale, li abbiamo mantenuti pagando anche un caro prezzo, un costo politico altissimo”. Lo dice il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in collegamento con l’assemblea regionale del M5S Puglia in corso a Noicattaro (Bari).

“Il M5S è la forza politica più riformatrice nella storia dell’Italia repubblicana. Abbiamo realizzato il reddito di cittadinanza come sistema di protezione sociale che non c’era, abbiamo salvato un milione di poveri della povertà, lo dice all’Istat – prosegue Conte -. Abbiamo fatto una legge anticorruzione che ha permesso di adeguarci agli standard internazionali più avanzati in materia di anticorruzione. Abbiamo realizzato il superbonus e con quel superbonus abbiamo messo in condizione il Paese di poter correre e quel 6,6% di Pil lo si deve nel 2021 alle nostre misure”.

“Noi siamo il Paese occidentale che insieme alla Spagna ha operato il blocco dei licenziamenti – ricorda il presidente del M5S – e ci ha permesso di salvare oltre 600mila posti di lavoro e ci ha permesso quella ripartenza bruciante e portentosa che ha portato una crescita del 6,6% del Pil. Sono tutte misure che altre forze politiche, altri governi non avrebbero neppure concepito – evidenzia l’ex premier – con un coraggio da leoni ma soprattutto guardando alle difficoltà e alle sofferenze dei cittadini”.

CONTE: “NOI SIAMO IL CAMPO GIUSTO”

“Avvieremo una raccolta di finanziamenti per la campagna elettorale. Dobbiamo essere esplosivi, dobbiamo ottenere un grandissimo risultato: noi siamo il campo giusto”, spiega Conte rivolgendosi all’assemblea del M5S Puglia a Noicattaro. “Ci diranno che il voto a noi è sprecato perché ‘non ce la potete fare’. Noi dobbiamo spiegare che il voto utile è per noi, perché il voto che ci daranno, lo custodiremo gelosamente per ottenere il risultato. Questo sarà il nostro slogan, il nostro obiettivo. Ci aspetta una campagna elettorale dura, faticosa ma entusiasmante – assicura il leader pentastellato – Partiamo alla grande, io sarò con voi, tra voi”.

CONTE: “SAREMO LA SORPRESA PER CHI CI DÀ PER MORTI”

“Abbiamo tutte le carte in regola per chiedere un nuovo mandato ai cittadini con sincerità, trasparenza, autenticità e con la nostra passione faremo la campagna elettorale – spiega Conte – Saremo ancora una volta la sorpresa di un sistema che ci dà per morti, per vinti e sopraffatti ma non hanno capito nulla”.

“Siamo riempiti di insulti e di accuse dalla mattina alla sera. Alcuni ci hanno abbandonato, alcuni non hanno retto la pressione e sono stati accecati dalle lusinghe – continua il leader M5S – ma tenete conto che quelle riforme, le abbiamo fatte e adesso ci presentiamo ai cittadini in questa campagna elettorale per chiedere un nuovo mandato”.

CONTE: “IL GOVERNO DEI MIGLIORI HA CANCELLATO LA LOTTA ALL’EVASIONE”

“Dobbiamo lavorare per contrastare l’evasione fiscale: è una battaglia che il governo dei migliori ha cancellato con un tratto di penna senza neppure avvertirci – afferma Conte – Lavoreremo per una rivoluzione gentile, che non penalizzerà chi ancora vuole usare il contante ma che recherà un vantaggio a chi si adatta al pagamento con strumenti elettronici. Questo significa progressivamente combattere l’economia sommersa e l’evasione fiscale”.

CONTE: “SU SOCIALE ED ECOLOGIA NESSUNA RISPOSTA DA DRAGHI”

Le riforme che il M5S porterà avanti, va avanti Conte, sono “quelle dell’agenda sociale ed ecologica su cui il governo Draghi non ci ha risposto, su cui non abbiamo avuto alcuna indicazione puntuale e precisa.Quelle che ci hanno portato a difendere gli interessi degli italiani più degli interessi delle Istituzioni finanziarie. Abbiamo una colpa? Questa è la nostra colpa. Quando prendiamo un impegno coi cittadini, non lo tradiamo: non c’è Istituzione finanziaria, non ci sono potentati, lobby imprenditoriali che possano distrarci e lusingarci e allontanarci dal nostro obiettivo”.

“La politica per noi è questa, altrimenti diventa una richiesta. Non chiediamo un mandato ai cittadini per andare a gestire il potere, non siamo gli specialisti della gestione del potere – sottolinea l’ex premier – noi chiediamo un mandato per fare riforme. Costi quel che costi”.

CONTE: “CENTRODESTRA E CAMPO LARGO SONO LITIGIOSI”

“Se” i cittadini “votano il centrodestra non si comprende quali riforme faranno: litigheranno su tutto. Quando termineranno le operazioni di votazione inizieranno i litigi, vedrete – è la previsione di Conte -. E anche nel cosiddetto campo largo credo che non ci sia una sola misura, una sola riforma che possa mettere d’accordo tutti i protagonisti, litigiosi protagonisti del campo largo. Da noi i cittadini hanno una certezza, la sicurezza che gli impegni presi li porteremo avanti. Abbiamo tanto da lavorare”.

“Noi siamo resilienti perché i nostri principi non sono negoziabili – rimarca il presidente del M5S – Siamo nella condizione di poter ripartire ancora più forti, in questa nuova legislatura vogliamo entrarci con forza ed entusiasmo e con l’esperienza maturata. Perché adesso sapremo come muoverci e saremo ancora più rapidi nel comprendere come realizzare i progetti, le riforme e gli impegni che porteremo avanti. I cittadini possono state tranquilli”.

CONTE: “UN FONDO DI GARANZIA PER LE PENSIONI DEI GIOVANI”

“Dobbiamo realizzare riforme a favore di donne e giovani. Dobbiamo introdurre riforme per garantire ai giovani un fondo di garanzia per la pensione. I nostri figli non avranno una pensione perché lavorano nel precariato – ricorda Conte – e non riescono ad accumulare un trattamento pensionistico adeguato. Dobbiamo pensare al loro futuro”.

E sul tema dei diritti delle donne, il leader pentastellato dichiara: “Dobbiamo realizzare una società in cui quando c’è un colloquio di lavoro non ci deve essere la domanda ‘ha figli?’, ‘vuole fare figli?’. Non consentiremo queste discriminazioni e faremo le misure per contrastarle, perché ci sia una parità salariale vera tra uomini e donne”.

IL POST SU FACEBOOK CONTRO CHI LASCIA IL M5S

“Oggi vi annoio con una riflessione un po’ lunga, ma necessaria”. Inizia così un lunghissimo post su Facebook di Giuseppe Conte sul limite del secondo mandato. “Una riflessione dedicata a coloro che, avuta conferma della regola dei due mandati, come continua a leggere sul sito di riferimento