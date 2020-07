Conte “Il Napoli è forte ma in Coppa Italia meritavamo noi”

MILANO (ITALPRESS) – “Il Napoli? Stiamo parlando di una squadra molto forte, che negli anni è sempre stata lì a cercare di dare fastidio alla Juventus. Una squadra con una buonissima rosa, si è rinforzata molto e ha anche vinto la Coppa Italia”. Il tecnico dell’Inter Antonio Conte parla così del Napoli alla vigilia della sfida di San Siro, valida per la penultima giornata di campionato. I nerazzurri sono stati eliminati nelle semifinali di Coppa Italia proprio dalla squadra di Gattuso, che poi ha vinto la competizione: “Sicuramente fu una buona partita da parte nostra, per certi versi la migliore tra le gare giocate contro il Napoli in questa stagione.

