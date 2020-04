Conte in Parlamento:Coronavirus, Fase 2 e App Immuni | Video Mediaset Mattino Cinque

Giuseppe Conte, il discorso in Parlamento su Coronavirus, Fase 2 e la nuova appa Immuni. Coronavirus e Fase 2, Conte in Parlamento: informativa urgente sulla ripresa delle attività, in modo cauto per garantire la nostra salute.

Sopra e sotto il video mediaset con la diretta del discorso del Premier Conte in Parlamento.

A seguire il discorso del Premier Giuseppe Conte che illustra l’app Immuni in arrivo nel mese di Maggio. Non solo: in arrivo anche i test sierologici sulla popolazione per operare differenziazioni geografiche.

continua a leggere sul sito di riferimento