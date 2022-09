Conte in Puglia nel suo paese natale: “Letta vuole costruire un inganno per i cittadini”

BARI – “Letta vuole costruire un inganno per i cittadini pretendendo di bipolarizzare questa partita politica e facendo credere che l’unico da votare in alternativa alle ricette insostenibili e inadeguate della destra della Meloni sia lui con il Pd, ma non è così. È un inganno”. Lo ha detto da Volturara Appula (Foggia), paese in cui è nato, Giuseppe Conte, leader del M5S e capolista nel collegio plurinominale di Foggia e Bat a margine di un incontro elettorale in vista del voto del prossimo 25 settembre.

“Sei i cittadini vogliono che ci sia un impegno serio e per cinque anni della legislatura ci sia la garanzia di una forza politica come la nostra di realizzare un’agenda progressista, devono votare il Movimento cinque stelle perché, i cittadini lo sanno, è assolutamente determinato a realizzare questi impegni, non accetta compromessi a ribasso”. “Non abbiamo accettato ammucchiate con chiunque pur di presentarci con un cartello elettorale, siamo orgogliosamente da soli, ma proprio per questo diamo la massima garanzia”, ha continuato.

“NON È PIÙ TEMPO DEI TEATRINI POLITICI”

Per il leader del M5s: “Adesso non è più tempo di giochi di palazzo e di teatrini politici. Adesso è il tempo del confronto con i cittadini e io giro tutte le piazze da Nord a Sud e vedo un rinnovato entusiasmo da parte dei cittadini che riconoscono la nostra coerenza, la nostra forza”. “Adesso non ci sono più le bugie, non c’è più quel clamore mediatico che ha distorto completamente la nostra immagine politica ha frainteso in buona fede quando in malafede completamente ha alterato le nostre battaglie politiche”, ha aggiunto. “Adesso è il momento della verità – ha sottolineato – del confronto coi cittadini e da questo rinnovato entusiasmo, da quella che chiamate una rimonta (il riferimento è ai sondaggi che danno in crescita il consenso verso il M5s, ndr) ma di cui noi eravamo certi, constatiamo che i cittadini apprezzano la nostra coerenza, la forza delle nostre battaglie politiche che ovviamente ci costano insulti da parte del sistema, del sistema mediatico e di tutte le forze politiche indistintamente”.

“QUI MANTENIAMO IMPEGNI PRESI CON I CITTADINI”

Riguardo alla sua regione d’origine Conte ha dichiarato: “Questa la nostra posizione sulla Regione Puglia: quando prendiamo impegno con i cittadini non con singole persone, non con leader, non con i migliori dei migliori noi prendiamo impegni con i cittadini e li manteniamo. In Puglia continueremo a mantenerli per realizzare l’interesse, il miglior benessere dei pugliesi”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Conte in Puglia nel suo paese natale: “Letta vuole costruire un inganno per i cittadini” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento