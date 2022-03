Conte in visita a Caivano: “Difficile vivere a contatto con il malaffare”

NAPOLI – “Io ammiro molto quelli che vivono nelle realtà malavitose. È facile stare a Roma, è facile vivere in centri dove la mafia è lontana. Molto più difficile è vivere quotidianamente a stretto contatto con l’illegalità e con il malaffare dilagante”. Lo ha spiegato il leader del Movimento Giuseppe Conte intervenendo a Caivano (Napoli) dove ha incontrato i cittadini. Nelle prossime ore si sposterà nella chiesa del parco Verde di Caivano, dove incontrerà padre Maurizio Patriciello.

L’ex presidente del Consiglio e il parroco della Terra dei Fuochi si sono già incontrati questa mattina a Napoli, in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. “Quello lanciato da don Ciotti – ha sottolineato Conte – è un messaggio di speranza, di rinnovato impegno, ma anche un messaggio forte che deve scuotere le nostre coscienze”. “Don Maurizio – ha spiegato il presidente del Movimento 5 Stelle – ha avuto modo di raccontarmi un po’ le difficoltà di Caivano. Avevo promesso che sarei ritornato presto qui e, siccome sono di parola, oggi sono qui per passare qualche ora con voi – ha detto ai cittadini di Caivano -, per conoscere meglio i vostri problemi, la vostra realtà, purtroppo offuscata dal malaffare. Comprendo che le vostre difficoltà sono assolutamente non paragonabili a quelle che si vivono in altri posti, perché le organizzazioni criminali in realtà ci prosciugano anche la speranza”.

