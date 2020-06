Conte: “Inflessibili con l’Egitto finché non otterremo la verità su Regeni”

“I nostri rapporti bilaterali non potranno svilupparsi pienamente finché non sarà stata fatta luce sul barbaro assassinio di Giulio Regeni”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in audizione alla Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. “Su queste basi mi sono rivolto al presidente egiziano anche durante la telefonata del 7 giugno. In occasione di questa conversazione ho chiesto una collaborazione più intensa. Il presidente ha sempre manifestato nei nostri colloqui, anche in quello di domenica, per perseguire questo obiettivo ritenuto essenziale per le nostre relazioni”.

“Quindi, la questione della barbara uccisione di Regeni rimarrà al centro dell’attenzione del governo fino a quando io lo presiederoò,

