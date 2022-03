Conte: “La missione Covid russa a Bergamo? Solo sanitaria, totale trasparenza”

ROMA – “L’aggressione militare della Russia va assolutamente condannata senza se e senza ma. Questa aggressione contrasta qualsiasi principio di diritto internazionale”. Così il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, intervenuto a margine della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie organizzata da Libera a Napoli. “Qui si tratta evidentemente di lavorare tutti, anche la Cina. Io ritengo che il presidente Xi Jinping e la Cina possano avere un importante ruolo per indirizzare questo conflitto a una soluzione politica”, sottolinea l’ex premier.

Conte risponde anche alle domande sulla missione della Russia di due anni fa a Bergamo, in piena emergenza per la prima ondata di Covid. La vicenda è tornata di attualità dopo le accuse del dirigente russo Alexei Paramonov all’Italia e in particolare al ministro della Difesa Lorenzo Guerini. “Questa vicenda è molto chiara e trasparente, in un momento di estrema difficoltà c’è stata, da parte della Russia e di Putin, in particolare, l’offerta della disponibilità di mandare un gruppo di sanitari, scortato dai militari, in ragione della grande esperienza da loro maturata in questo settore nelle precedenti pandemie. Quindi avvertii anche il ministro della Difesa, avvertii gli altri ministri e accettammo questo aiuto, questo gesto di solidarietà”.

Tra gli altri, il segretario del Pd Enrico Letta, dopo le parole di Paramonov, aveva adombrato dubbi sulle “reali intenzioni di quelle missioni di aiuto sanitario”. A quei tempi, Conte era il premier del cosiddetto governo giallorosso. “Mi sembra che, al di là dei complottismi e delle situazioni di chi fa dietrologia – spiega il leader del M5S -, sia il ministro della Difesa che i direttori dei servizi di intelligence, davanti al Copasir, abbiano chiarito che questa missione ha avuto solo uno sviluppo in ambito sanitario. Direi che tutte le insinuazioni, le allusioni, le preoccupazioni che oggi sorgono non hanno alcun fondamento, stando a tutti i dati raccolti”.

Conte dice di non essere preoccupato, perché “c’è una relazione del Copasir che ha ascoltato sia i direttori dell’intelligence sia il ministro della Difesa. Non ci sono stati mai elementi per pensare che questa missione russa sia stata confinata al di fuori dell’ambito sanitario”.

“UNIONE EUROPEA PUÒ FARE MOLTO, SERVE UNITÀ”

Sul conflitto in Ucraina, per il leader pentastellato, “l’Unione europea può fare molto, può continuare a mantenere assolutamente unitaria la reazione e la risposta ferma per condannare e contrastare questa aggressione militare, per cercare di indirizzare verso una soluzione politica un conflitto militare che non può avere un esito positivo per nessuno”. “È importante rimanere compatti – conclude Conte -, mantenere la coesione anche nell’applicazione delle misure di reazione che abbiamo già predisposto, coinvolgendo tutti gli attori internazionali verso questo obiettivo: trovare una soluzione politica”.

