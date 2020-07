AGI – “E’ stata una prova molto difficile per tutto il Paese e per tutti i cittadini: una sfida molto insidiosa, e in parte lo è ancora, anche se ci siamo meglio attrezzati, abbiamo rafforzato le nostre strutture ospedaliere, la risposta del sistema sanitario sicuramente adesso sarà più pronta anche in caso di cattive evenienze”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo in piazza del Viminale alla cerimonia con la quale la Polizia ha voluto ricordare le vittime del Covid e ringraziare gli operatori sanitari. “E’ stata un’occasione – ha aggiunto Conte – per rivivere i sentimenti degli scorsi mesi: sono un essere umano,

L’articolo Conte: la sfida del Coronavirus “è ancora insidiosa ma noi siamo più pronti” proviene da Notiziedi.

