AGI – Oggi al vertice dei leader del centrodestra non si parlerà solo di candidati per le Regionali ma soprattutto di Europa. Perché Berlusconi ha chiesto un ‘ponte’ alla Ue sui ‘Recovery fund‘ e continua a chiedere l’utilizzo del Mes. Un atteggiamento che irrita gli alleati, con un ‘big’ della Lega che la mette in questo modo: “Se Forza Italia, quando ci sarà il voto sul fondo Salva-Stati, dovesse sostituirsi ai senatori del Movimento 5 stelle e soccorrere il governo, si metterebbe fuori dal perimetro del centrodestra”.

Il sospetto dei ‘lumbard’ va oltre, ovvero che si possa formare una ‘coalizione Ursula’,

Conte: "La Ue aiuti o salta tutto". Sul Mes, FI si smarca da Fdi-Lega

