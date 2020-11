ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando per evitare la chiusura dell’intero territorio nazionale. Monitoriamo costantemente l’andamento del contagio, la reattività e la capacità di risposta del nostro sistema sanitario, e soprattutto confidiamo di vedere a breve gli effetti delle misure restrittive già adottate. E’ una situazione in evoluzione che valutiamo con la massima attenzione”. Lo afferma il premier Giuseppe Conte, in un’intervista al direttore del quotidiano La Stampa Massimo Giannini.

“Il nostro obiettivo è un Natale dove non si mortifichino nè i consumi nè gli affetti, ma non possiamo immaginare feste e pranzi affollati”, sottolinea il presidente del Consiglio, che spiega: “Abbiamo dovuto attuare il lockdown nella prima fase,

L’articolo Conte “Lavoriamo per evitare lockdown, presto un piano per i vaccini” proviene da Notiziedi.

