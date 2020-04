Conte “Lockdown confermato fino al 3 maggio”

“Il lockdown in Italia e’ confermato fino al 3 maggio”. E sulle conclusioni dell’Eurogruppo ha sottolineato: “Non abbiamo bisogno del Mes, e’ totalmente inadeguato per l’emergenza che stiamo vivendo. Lotteremo per avere gli eurobond”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in diretta da Palazzo Chigi.

