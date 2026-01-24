sabato, 24 Gennaio , 26

Conte: Meloni offre il Nobel a Trump come una Machado qualsiasi

Roma, 24 gen. (askanews) – Il governo “contribuisce a calpestare il diritto internazionale. Pensate se avessimo avuto Giorgia Meloni ad affrontare la crisi di Sigonella con questo sovranismo d’accatto che porta a rimpatriare un criminale come Almasri con volo di Stato. L’unica leader che dichiara che il blitz militare in Venezuela è stato legittimo, una leader che ha assistito per due anni, ha balbettato, non stata è capace di condannare con voce ferma, un genocidio che si è compiuto giorni dopo giorno sotto i nostri occhi a Gaza, che va a Davos come una Machado qualsiasi a offrire il premio Nobel a Trump”. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte, intervenendo all’iniziativa “Avanti per l’Italia”, a Roma.

 

