Conte: “Meloni scappa, la sua assenza alla Camera un atto di viltà istituzionale”

ROMA – L’assenza di Meloni in aula alla Camera è “un atto di viltà istituzionale. Scappa dal parlamento, scappa davanti a italiani”. Lo afferma il leader del M5S, Giuseppe Conte, intervenendo a Montecitorio.

“Presidente Meloni, lo so che ci sta guardando nascosta dietro a un computer. Ha parlato per tre volte di questa vicenda, fornendo versioni diverse. Adesso non parli più perché se non è venuta qui non vuole parlare qui, non si permetta per vigliaccheria di parlare davanti a qualche scendiletto”.

“Meloni scappa dal Parlamento e voi lasciate scappare anche i criminali. Avete scritto anche una riforma, adesso li avvertite i criminali prima di arrestarli”.

“Ormai siamo diventati un porto franco, un paese dei balocchi, dei criminali”, aggiunge Conte.

“Ministro Nordio lei è stato scandaloso. Lei non è stato il difensore di Almasri, lei è stato il giudice assolutore. Peggio, se fosse proiettata e discussa il suo intervento in un’aula di giurisprudenza lei si dovrebbe vergognare”.

