“Non vedo e non penso a cambiamenti nella rosa. Sappiamo la situazione che stiamo vivendo. E’ inutile creare fumo o magari instabilità nel gruppo. Io non voglio distrazioni. Se ci saranno movimenti saranno fatti senza ‘esborsì per le casse del club”. Così, alla vigilia di Inter-Benevento, il tecnico del team nerazzurro, Antonio Conte, a proposito del mercato.

“Io non ho chiesto niente. Se accostano Dzeko al club per mia volontà siete lontani anni luce, perchè ho sempre detto che questi saranno i giocatori sino a fine stagione. Ogni volta che si accosta un giocatore all’Inter si parla di un capriccio del tecnico: di lui non parlo per rispetto suo e dei miei giocatori.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Conte “Mercato? Non penso a cambiamenti nella nostra rosa” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento