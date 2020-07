Sul Recovery Fund si troverà un accordo, è nell’interesse di tutti. Ne sono convinti il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e la cancelliera tedesca, Angela Merkel. Il premier con la visita in Germania ha concluso il ciclo di incontri con i leader europei in vista del consiglio europeo del 17 e 18 luglio. “Abbiamo un negoziato molto difficile da fare ma ho sempre cercato di raggiungere l’obiettivo di una risposta europea forte e coordinata, noi dobbiamo essere all’altezza, serve una risposta tempestiva per uscire dalla crisi” ha detto Conte “l’Europa deve far sentire la sua voce, sono in gioco i valori comuni,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Conte-Merkel “Negoziato difficile, ma si troverà l’accordo” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento