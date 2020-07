Conte: “Napoli forte, ma abbiamo dato una bella risposta. Messi? Più facile spostare il Duomo…”

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post gara di Inter-Napoli. Felice della vittoria dei nerazzurri, il tecnico ha commentato così la partita.

Conte: “Grande prestazione dei miei”

La partita – Oggi abbiamo affrontato una squadra forte. Loro in questi anni sono stati gli unici a dare fastidio alla Juventus: hanno ottimi giocatori e implementata quest’anno ancora da altri calciatori forte. Merito nostro che abbiamo vinto, nonostante la pressione per la vittoria dell’Atalanta. Vincere in queste condizioni è importante: abituarci a sentire la pressione è già un qualcosa di importante. Abbiamo dato una risposta bella, sono molto contento per i ragazzi.

Atalanta e Coppa – I calcoli li abbiamo dovuti fare oggi, perché venivamo da tantissime partite giocate ogni tre giorni. Abbiamo fatto dei calcoli per arrivare ad avere alla prossima partita un giorno in più: ci sarà più riposo. E poi c’è anche l’Europa League dopo quattro giorni. Vedo il bicchiere mezzo pieno perché abbiamo un poco più di tempo per recuperare. Andremo ad affrontare una squadra che è cresciuta tantissimo negli ultimi quattro anni: loro davanti hanno calciatori davvero molto forti. Da parte nostra sarà chiaramente un bel test per capire dove siamo. E’ bello finire con questa partita il campionato.

Inter vs Juventus – Non posso essere io a raccontare la storia dell’Inter. Ci siete voi, chi vede le partite e chi porta i numeri. Dovete essere voi a raccontare il lavoro che è stato fatto. Capisco che io crei tantissimi aspettative, tante cose possono essere condizionate: qualcuno può pensare che come arrivo tocco e vinciamo. In passato è successo, ma non è una regola. A me sembra sempre di essere onesto e corretto: queste danno sempre fastidio a qualcuno. Capisco che attaccare me porti pubblicità: non attacchi infatti l’ultimo della banda. Però è chiaro che a me dispiaccia: a volte sento dire cose sul lavoro che offendono la professionalità. Quando non si racconta la verità a me dà fastidio.

Messi o 200 milioni – Penso sia improponibile o l’una o l’altra. E’ chiaro che stiamo parlando del calciatore più forte del mondo. In questo momento mi tengo stretto tutti i ragazzi: mi stanno dando grandi soddisfazioni. Poi a fine stagione faremo le nostre valutazioni. Credo sia più facile spostare il Duomo che portare Messi all’Inter…

