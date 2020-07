Conte: “Napoli squadra forte come l’Inter. Sensi fa progressi, Lukaku deve migliorare”

L’Inter si appresta a scendere in campo per la delicata partita del Meazza contro il Napoli, decisiva ai fini del raggiungimento del secondo posto a discapito di Lazio e Atalanta. Persa ogni possibilità di strappare lo Scudetto alla Juventus, i nerazzurri dovranno migliorare la propria posizione in ottica della prossima stagione. Queste le dichiarazioni del tecnico Antonio Conte alla vigilia della sfida, valevole per la 37a giornata di Serie A. FINALE COMPLICATO – “Sicuramente questa è stata… continua a leggere sul sito di riferimento