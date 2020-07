AGI – Il negoziato sul ‘Next generation Ue’ è a una “fase di stallo e si sta rivelando più complicato del previsto”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in una pausa dei lavori del consiglio europeo.

Nel suo discorso al termine della plenaria, Conte ha tenuto a precisare che “l’Italia ha deciso di affrontare, di sua iniziativa, un percorso di riforme che le consentano di correre”. Ma, ha sottolineato il presidente del Consiglio, “pretenderà una seria politica fiscale comune, in modo da affrontare una volta per tutte surplus commerciali e dumping fiscali, per competere ad armi pari”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Conte: “Negoziato sul Recovery Fund più complicato del previsto” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento