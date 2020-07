AGI – “No, non vedo all’orizzonte un rimpasto di governo. Io sono soddisfatto della squadra dei ministri”. Il premir Giuseppe Conte ha rilasciato una lunga intervista al canale spagnolo Nius parlando della situazione che sta vivendo il governo e rispondendo ad una domanda sulla crisi di agosto che ha portato alla formazione del governo giallo-rosso: “Il Movimento 5 stelle come il Pd e le altre forze hanno dimostrato grande responsabilità”. Per poi aggiungere: “Non chiedete a me perché hanno deciso” di chiedermi di rimanere in questo ruolo”.

Tra i temi toccati ci sono anche quelli relativi alle misure europee contro la crisi economica causata dalla pandemia da coronavirus: “Non dobbiamo parlare di compromesso”

L’articolo Conte: “Nessun rimpasto di governo all’orizzonte. Non lavoro a fare un mio partito” proviene da Notiziedi.

