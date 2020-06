AGI – “A differenza di altri governi, non abbandoniamo i lavoratori e non consentiamo licenziamenti”. Giuseppe Conte non cita i suoi predecessori, ma tutti hanno pensato al jobs act e a Matteo Renzi.

Come promesso ai sindacati agli Stati generali, il Consiglio dei Ministri di stasera vara un decreto legge per estendere da subito la cig di 4 settimane, per chi ne avrà bisogno. Il decreto è stato poi approvato, come annunciato dalla ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, al termine del Cdm. Complessivamente le aziende possono avere fino a 18 settimane di cig per i loro lavoratori. Cosa succederà in autunno,

L’articolo Conte: nessuna patrimoniale all’orizzonte. Approvato il decreto per estendere la Cig proviene da Notiziedi.

