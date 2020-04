“Rifiutare questa nuova linea di credito significherebbe fare un torto a questi Paesi che ci affiancano nella battaglia”. È solo un breve passaggio quello del discorso di Giuseppe Conte alla Camera e al Senato che indica una possibile apertura del governo al fondo Salva Stati. È una via stretta che però basta per mettere in affanno il Movimento 5 stelle e per far esultare il Partito democratico. “Vittoria su tutta la linea”, spiega un ‘big’ del Pd, “Conte ha detto chiaramente che l’Italia non rifiuterà il Mes”.

In realtà non è emerso un sì netto, anche perché il presidente del Consiglio attende di capire se veramente sarà senza condizionalità.

L’articolo Conte non chiude al Mes. Il Pd esulta. M5s (per ora) fa sponda proviene da Notiziedi.

