Conte: “Non possiamo ancora allentare le misure, la guardia resti alta”

“Non siamo nella condizione di poter allentare” le misure. Così il premier Giuseppe Conte. “Non possiamo ancora abbracciare una prospettiva diversa. Per questo motivo ho firmato il Dpcm che proroga il regime delle misure fino al 13 aprile. Ci rendiamo conto che chiediamo un ulteriore sforzo”, ha aggiunto il premier.

“C’e’ una sparuta minoranza che non rispetta le regole. Dobbiamo rispetto per chi rischia la salute e chi è esposto ai focolai di contagio”, prosegue Conte, “dovremmo affrontare giorni di festività con questo regime restrittivo”, ha aggiunto. Dopo Pasqua “si valuterà la prospettiva per programmare un eventuale allentamento delle misure.

