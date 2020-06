ROMA (ITALPRESS) – “Non mi pare di essere accerchiato più di quanto lo fossi nella prima fase. In tutti questi mesi ho sentito dire in continuazione: Conte cade, Conte cade. Fa parte del gioco, ho imparato a non meravigliarmi. Ma come si vede e si vedrà, non è così”. Così, in un colloquio con il Corriere della Sera, il premier Giuseppe Conte, dopo le ultime tensioni nella maggioranza, soprattutto per la sua iniziativa sugli Stati generali dell’economia. “La verità è che quando si arriva alla sostanza delle cose, asciugandole dalle polemiche, ci si rende conto che questa maggioranza è composta da partiti responsabili,

L'articolo Conte "Non sono accerchiato, maggioranza responsabile" proviene da Notiziedi.

