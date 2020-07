Conte: non vedo rimpasti all’orizzonte

“No, non vedo all’orizzonte un rimpasto di governo. Io sono soddisfatto della squadra dei ministri”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, in un’intervista al canale spagnolo Nius.

“Io non lavoro per me. Io sto lavorando con grande impegno, sono onorato di svolgere l’incarico di presidente del Consiglio come recita la disciplina della Costituzione, con disciplina e onore” ha detto Conte, al canale spagnolo rispondendo a chi gli ha chiesto se intenda fare una sua lista. “Fino all’ultima ora, all’ultimo minuto, lavorerò sempre per il bene comune, con grande spirito dii servizio, non sto lavorando per fare un mio partito”.

