Conte, nuovo DPCM in arrivo: chiusura degli stadi per un mese

Il Corriere della Sera ha anticipato un passaggio del nuovo DPCM che sarà in vigore fino al 30 settembre. Di seguito i dettagli.

Nuovo DPCM in arrivo: chiusura degli stadi per settembre

A partire da lunedì 7 settembre fino al 30 sarà in vigore un nuovo DPCM. Tanti contenuti del decreto in arrivo: mascherine obbligatorie al chiuso e nei luoghi aperti – dove non sarà possibile mantenere il distanziamento sociale – quindi divieti di assembramento. Inoltre limiti di capienza per i trasporti pubblici fissato all’80%. Nel testo, a meno che non ci siano incredibili sorprese, sarà confermata anche la chiusura degli stadi al pubblico. Una doccia gelata – già annunciata da Conte ieri – per il calcio: si sperava in una riapertura parziale di essi. Probabilmente in merito potranno agire singolarmente le Regioni.

