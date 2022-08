Conte: “Possibile lavorare ancora con il Pd, ma saremo intransigenti”

ROMA – Pd e M5S potranno collaborare ancora al governo? “In politica pensare di governare da soli è un’ambizione molto elevata”. Così il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, intervistato da Lucia Annunziata per ‘Mezz’ora in più’. Secondo il presidente pentastellato, “stiamo risalendo nei sondaggi ma realizzare un monocolore M5S è improbabile”.

Quindi, ammette Conte, “nella prospettiva ci può stare di lavorare con altre forze politiche”. Che però avvisa: “Le delusioni provate ci rendono ancora più prudenti e intransigenti, se ci siederemo a un tavolo avremo condizioni ancora più chiare del passato”.

CONTE: “CENTRODESTRA INADEGUATO MA DEMOCRAZIA NON A RISCHIO”

Anche perché un governo di centrodestra per il leader M5S è una prospettiva da evitare: “Gran parte del programma del centrodestra è inadeguato, alcune soluzioni sono proprio strampalate. Per esempio l’offerta del lavoro ai giovani che se rifiutano vengono sanzionati”. Conte mette però un freno alle accuse di autoritarismo: “Però il centrodestra non è un problema per la democrazia, li voglio battere con le idee non con lo spauracchio del fascismo”.

CONTE: “M5S NON ABBASTANZA POTENTE PER IL MEETING DI RIMINI”

Il presidente pentastellato commenta anche il mancato invito all’annuale meeting di Rimini organizzato da Comunione e Liberazione: “Evidentemente io e il M5S non siamo potenti o accreditati per poter partecipare a un incontro dove sono stati invitati tutti i leader. Spero non sia fortunato per chi la utilizza”, conclude Conte.

CONTE: “LETTA E MELONI LITIGANO IN PUBBLICO E SI ACCORDANO IN PRIVATO”

Oggi Conte è tornato anche sull’annuncio di un doppio confronto tra Enrico Letta e Giorgia Meloni, sul sito del ‘Corriere della Sera’ e a ‘Porta a Porta’, in vista del voto del 25 settembre: “Apprendo da un’intervista di Bruno Vespa che da tempo Letta e Meloni lavorano a un accordo per fare un confronto da soli, a lume di candela, in prima serata in Rai, servizio pubblico. Come fossero le uniche due alternative per il Paese il 25 settembre – scrive Conte su Facebook – Questo accordo è stato evidentemente portato avanti escludendo le altre forze politiche fra cui la mia, il Movimento 5 Stelle, che è numericamente il secondo gruppo del Parlamento”.

Il leader pentastellato prosegue: “Se – come si sostiene nell’intervista – Letta e Meloni hanno rinunciato alla loro mezz’ora in prima serata sul servizio pubblico per fare un’ora di confronto a due, allora a tutti deve essere concessa questa opportunità. Dico fin da ora che sono pronto a rinunciare alla mia mezz’ora di spazio e usare quei minuti per partecipare al confronto con gli altri leader al fine di informare correttamente i cittadini sulle alternative in campo alle elezioni”.

Conte approfitta “dell’occasione per accettare l’invito di Enrico Mentana del 23 settembre per un confronto con tutti i leader e non solo con i due che litigano in pubblico e si accordano in privato. Complimenti al direttore del tg di La7: la tv privata si offre al servizio pubblico in linea con una effettiva tutela della ‘par condicio’ e del diritto dei cittadini ad essere pienamente informati”, conclude il presidente M5S.

