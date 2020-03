Conte prepara una nuova stretta. E chiede uno “shock globale”

Per vincere la sfida contro il Coronavirus serve il contributo di tutti: è intervenuto in prima persona il Capo dello Stato Sergio Mattarella che ha sentito i leader di maggioranza e opposizione e il premier Conte per tessere la tela dell’unità nazionale e mediare tra le forze politiche.

Il decreto ‘Cura Italia’ non arriverà in Parlamento blindato. Per il premier Conte non c’è alcuna preclusione al dialogo, la Camera e il Senato potranno apportare dei miglioramenti al testo varato dal Consiglio dei ministri senza stravolgerlo. Il luogo del confronto resta però il Parlamento e al momento non è stato fissato alcun incontro con Salvini,

