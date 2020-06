Conte pronto a lanciare Eriksen: cambio di modulo già in Coppa Italia contro il Napoli, le ultime

La ripartenza del calcio di avvicina anche in Italia e in casa Inter il tecnico Antonio Conte è pronto a rilanciare definitivamente Christian Eriksen. Ne è sicuro il Corriere dello Sport, che nella sua edizione odierna conferma come il tecnico nerazzurro abbia già deciso di cambiare modulo tattico per esaltare l’ex Tottenham con il passaggio dal 3-5-2 al 3-4-1-2 che si vedrà fin dall’inizio già sabato sera al San Paolo contro il Napoli, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia…. continua a leggere sul sito di riferimento