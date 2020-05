AGI – L’Italia utilizzerà i fondi in modo virtuoso. Il premier Giuseppe Conte, riferisce chi gli ha parlato, non ha dubbi sul fatto che occorrerà spenderà le risorse che arriveranno dall’Europa in maniera oculata. E non si sottrae alla ‘sfida’ sulle riforme. Nessuno spavento insomma se ci saranno dei controlli serrati a parte degli Stati membri della Ue nel monitoraggio dell’utilizzo dei 172 miliardi, di cui 82 in sussidi destinati al nostro Paese.

Il negoziato sui ‘Recovery fund’ deve ancora entrare nel vivo, ma la convinzione nell’esecutivo è che Roma non sarà nel mirino, che i sospetti degli anti-Ue sulla possibilità che Bruxelles possa fungere da ‘Trojka’

L'articolo Conte pronto alla sfida delle riforme. E apre ai comuni su nuove risorse proviene da Notiziedi.

