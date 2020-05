Conte propone ai sindacati proroga della Cig e stop ai licenziamenti

Proroga di ulteriori tre mesi del blocco dei licenziamenti. Proroga di nove settimane delle varie tipologie di cassa integrazione. Drastica riduzione dei tempi per chiedere e ottenere la cig. Proroga di ulteriori due mesi di Naspi e Discoll. Incremento di ulteriori 15 giorni dei congedi parentali disponibili fino al 30 settembre. Estensione delle indennità o degli ammortizzatori sociali a badanti, lavoratori intermittenti e lavoratori dello spettacolo. Voucher per le famiglie meno abbienti per la cura dei bambini. Queste le misure che il Governo, con il Presidente del Consiglio Conte e il ministro dell’Economia Gualtieri, ha illustrato ai sindacati in vista del varo del dl maggio da 55 miliardi.

