ROMA (ITALPRESS) – “Proroghiamo le misure restrittive fino al 3 maggio, una decisione difficile ma necessaria. Le misure di contenimento stanno dando dei frutti, stanno funzionando, stiamo ricevendo riconoscimenti per questo e l’Italia e’ un esempio e’ proprio per questo non possiamo vanificare gli sforzi e rischieremmo di perdere i risultati ottenuti”. Lo ha detto il presidente del Consiglio nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Se vanificassimo i risultati fin qui raggiunti sarebbe una grande frustrazione per tutti, perche’ rischieremmo di ripartire da capo e con un aumento del numero dei decessi e delle vittime. Dobbiamo mantenere alta la soglia dell’attenzione.

L’articolo Conte proroga il lockdown, “Lavoriamo a fase 2, Mes inadeguato” proviene da Notiziedi.

