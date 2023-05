Conte: quello varato dal governo è un ‘decreto precariato’, sarà un disastro sociale

Con Schlein dialogo ma non è cambiato il nostro approccio

Roma, 2 mag. (askanews) – Il governo vara in queste ore il “decreto precariato” che, con la scure sul Reddito di cittadinanza, aprirà la strada nei prossimi mesi al “disastro sociale”. Lo sottolinea in una intevista a Repubblica, il leader del Movimento 5 Stelle, l’ex premier Giuseppe Conte.

“Lo chiamerei ‘decreto precariato’. Per il Primo Maggio la Meloni ha organizzato una sceneggiata che costerà caro ai lavoratori già poveri e sottopagati. Precarizzano sempre più i lavoratori, togliendo loro anche la speranza del futuro e con la scusa di aggredire gli ‘occupabili’, ridotti tutti a scansafatiche, occultano che molti di loro integrano con il Rdc stipendi da fame e contratti indegni. Trovarsi in difficoltà non è una colpa. Si mostrano sordi persino davanti alle parole del Presidente Mattarella”, afferma Conte.

Quanto al taglio del Reddito di Cittadinanza, una misura nevralgica per i 5 Stelle per Conte “si tagliano i sostegni mentre l’inflazione morde e in autunno si prospetta un nuovo aumento delle bollette. Sono decisioni scellerate, che preparano un disastro sociale. Aggiungo che tutte le prese in giro stanno già venendo al pettine, come i corsi di formazione promessi dal governo ma mai partiti”.

Quanto al rapporto con la neo segretaria del Pd, Elly Schlein, Conte avverte: “sarà anche cambiata la segreteria dem ma non è cambiato il nostro approccio, le intese si fondano su progetti comuni, su idee. C’è un dialogo con Schlein ma deve essere chiaro a tutti che per noi non contano gli incontri di vertice ma le convergenze concrete sui temi, sui territori. E visto quel che è accaduto di recente, non permetteremo mai al Pd di mancarci di rispetto”.

continua a leggere sul sito di riferimento