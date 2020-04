È in corso secondo quanto si apprende una riunione tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i capi delegazione. Presenti Dario Franceschini per il Pd, Alfonso Bonafede per M5s, Teresa Bellanova per Iv e Roberto Speranza per Leu. La riunione sulla fase 2 precede l’incontro con le regioni e gli enti locali che si terrà nel pomeriggio.

Nella riunione si stanno affrontando i diversi nodi ancora da sciogliere sulla fase due. Uno di questi è il tema delle funzioni religiose. Italia viva con il ministro Teresa Bellanova spinge per una riapertura in sicurezza.

Bonaccini: “Oggi cabina di regia per Regioni, Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Conte riunisce i capi delegazione. Nel pomeriggio la cabina di regia per le riaperture proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento