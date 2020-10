AGI – Attaccato da opposizioni e forze di maggioranza, con i cori scanditi nelle piazze di mezza Italia ancora nelle orecchie, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte rompe l’assedio aprendo il Palazzo a quelle categorie produttive che si sentono più colpite dall’emergenza economica legata all’epidemia di Covid: dopo commercianti e artigiani, a salire nella sala verde di Palazzo Chigi sono sportivi e rappresentanti del mondo dello spettacolo.

IL decreto Ristori

Per tutti loro sono pronti gli indennizzi, circa 6,8 miliardi, del decreto ristori. Misure per teneri in piedi una economia che, prima della recrudescenza del virus, sembrava instrada verso una ripresa a V.

L’articolo Conte rompe l’assedio di Renzi e convoca i capigruppo di maggioranza proviene da Notiziedi.

