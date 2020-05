ROMA (ITALPRESS) – “Siccome ora ci sono soglie definite di allarme, siamo in condizione di studiare un’eventuale anticipazione delle aperture per ulteriori attivita’ con differenziazioni geografiche”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in un’intervista al Fatto Quotidiano.

“In presenza di un protocollo di sicurezza per spazi, ambienti e attivita’ – aggiunge – si potra’ decidere di anticipare le aperture di centri estetici, parrucchieri, ma anche teatri”.

Nel decreto maggio e’ prevista una norma per distribuire “3 miliardi ai Comuni per sbloccare lavori di manutenzioni e opere pubbliche con procedure di gara semplificate”. “Sempre con Comuni e Province – aggiunge – stiamo lavorando a un piano straordinario per l’edilizia scolastica,

L’articolo Conte “Se i dati lo consentono possibile anticipare aperture” proviene da Notiziedi.

